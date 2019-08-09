Смертельная опасность: лихорадка Западного Нила атаковала Краснодар

В Краснодарском крае выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Зарегистрированы уже семь случаев болезни. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лихорадка протекает с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях - с поражением центральной нервной системы.

Основными переносчиками вируса в Краснодарском крае являются комары. Заражение происходит во время укуса.

«Наряду с основным – трансмиссивным механизмом передачи вируса Западного Нила, имеются данные о передачи вируса с материнским молоком, при трансплантации органов, с донорской кровью, а также при внутриутробном и лабораторном заражении», - заявили на сайте Роспотребнадзора.

При этом сам человек не представляет опасности для окружающих.

На территории России вирус встречается на юге европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.