Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-президент Киргизии отказался сотрудничать со следствием

Василиса Морозова
Денис Шурыгин
14:17 09.08.2019
Бывший лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами в связи с незаконными действиями последних.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, арестованный 8 августа, отказался сотрудничать со следствием, рассказал его адвокат Сергей Слесарев.

«Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы», - пояснил защитник.

Как сказал ТАСС Слесарев, он не подписывал постановления о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ меры пресечения, а также протокол допроса и другие бумаги. По словам адвоката, экс-президент уверен, что были нарушены его права, нормы конституции и Уголовно-Процессуальный кодекс.

Ранее Сергей Слесарев рассказал «Звезде», что Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа. Задержали бывшего киргизского главу государства в селе Кой-Таш в ходе повторного штурма его резиденции после того, как он сдался правоохранителям. Он был доставлен в Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ДКНБ). Он проходит по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Сторонники Атамбаева, отрицающего все обвинения в своей адрес, оказали сопротивление. В ходе последнего штурма были ранены четыре сотрудника правоохранительных органов и один мирный житель. Всего при двух штурмах пострадали 80 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу, изменится процессуальный статус. Он считался свидетелем по ряду уголовных дел, однако теперь станет подозреваемым в тяжком преступлении, пояснил действующий глава государства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата09.08.2019, 09:58
Самолеты Су-57 впервые задействуют в розыгрыше эпизодов в «Авиадартс»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата09.08.2019, 11:11
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на конкурсе «Авиадартс»
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:12 В стране и мире
Сильный ураган повалил деревья по всей Калуге: кадры с места
15:02 В стране и мире
Видео
Задержан глава Туапсе: видео
14:59 В стране и мире
Видео
В Чечне восстановят построенный полторы тысячи лет назад замок
14:57 В стране и мире
СМИ: бывшая жена Потанина намерена отсудить у экс-супруга $6 млрд
14:42 В стране и мире
Смертельная опасность: лихорадка Западного Нила атаковала Краснодар
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина
Видео
«Смерч» из летающих муравьев напугал жителей Запорожья: видео
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Видео
Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Видео
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
Видео
Опубликовано видео «приносящего катаклизмы» сельдяного короля
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.