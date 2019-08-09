Экс-президент Киргизии отказался сотрудничать со следствием

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, арестованный 8 августа, отказался сотрудничать со следствием, рассказал его адвокат Сергей Слесарев.

«Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы», - пояснил защитник.

Как сказал ТАСС Слесарев, он не подписывал постановления о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ меры пресечения, а также протокол допроса и другие бумаги. По словам адвоката, экс-президент уверен, что были нарушены его права, нормы конституции и Уголовно-Процессуальный кодекс.

Ранее Сергей Слесарев рассказал «Звезде», что Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа. Задержали бывшего киргизского главу государства в селе Кой-Таш в ходе повторного штурма его резиденции после того, как он сдался правоохранителям. Он был доставлен в Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ДКНБ). Он проходит по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Сторонники Атамбаева, отрицающего все обвинения в своей адрес, оказали сопротивление. В ходе последнего штурма были ранены четыре сотрудника правоохранительных органов и один мирный житель. Всего при двух штурмах пострадали 80 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу, изменится процессуальный статус. Он считался свидетелем по ряду уголовных дел, однако теперь станет подозреваемым в тяжком преступлении, пояснил действующий глава государства.