СМИ: в США крупные банки передали данные о россиянах конгрессу

В США крупные банки Уолл-стрит предоставили конгрессу документы, касающихся русских, которые, возможно, имели дело с президентом страны Дональдом Трампом, его семьей или его бизнесом.

По словам людей, знакомых с расследованием дела в Нью-Йорке, «некоторые банки также предоставляют документы, связанные с деятельностью компании Trump Organization следователям штата Нью-Йорк», пишет издание The Wall Street Journal.

Напомним, что в США Россию обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года. Расследованием занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было.