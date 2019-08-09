В Москве простились с Вилли Токаревым

Родные, друзья, коллеги и поклонники Вилли Токарева собрались на траурной церемонии в храме Святителя Николая в Котельниках, чтобы проститься с артистом. Соболезнования принимала его вдова. На улице звучали самые популярные песни Токарева.

Траурный кортеж проводили продолжительными аплодисментами. Похоронят музыканта на Калитниковском кладбище.

В середине 1970-х советский исполнитель эмигрировал в США. Работал курьером и таксистом в Нью-Йорке, затем выступал в ресторанах. Впоследствии получил гражданство и основал собственную студию. В конце 90-х вернулся в Россию. За свою творческую карьеру Токарев записал десятки альбомов.

Вилли Токарев скончался четвертого августа на 85-м году жизни. Последний месяц он находился в одной из московских клиник.