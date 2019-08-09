Поваленные деревья и разбитые машины: Москва приходит в себя после шторма

Из-за штормового ветра, обрушившегося на Москву в ночь на 9 августа, в городе повалено 27 деревьев, а также повреждены три автомобиля. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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По словам Бирюкова, к большому счастью, не все прогнозы синоптиков оправдались.

«Ветер на территории Москвы достигал 17 м в секунду. Осадков выпало при прогнозируемых 23 мм где-то 14 мм», - цитирует чиновника «Интерфакс».

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Днем 9 августа интенсивность дождей должна снизиться, однако скорость ветра увеличится и может достигнуть 25 м в секунду. Горожан и гостей столицы призывают не парковать автомобили у рекламных конструкций и деревьев.

Накануне для информации москвичей о надвигающейся стихии в столице был впервые прерван эфир федеральных телеканалов. Кроме того, власти задействовали для этой цели соцсети, информтабло в поездах метро, громкоговорители и смс-рассылки.