Как президент: «Квартал 95» подобрал актера на роль Зеленского
Владимир Зеленский был сценаристом и основателем шоу.
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Украинская юмористическая студия «Квартал 95», основателем которой был Владимир Зеленский, подобрала актера, который будет исполнять в номерах роль главы государства.
Отмечается, что юморист уже неоднократно появлялся на сцене шоу.
Пародировать Владимира Зеленского скорее всего будет бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий, пишет издание «Украинская правда».