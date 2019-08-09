Промоутер раскрыл, почему Фадеев разорвал контракт с Наргиз

Промоутер Сергей Лавров рассказал о трудностях работы с певицей Наргиз Закировой.

По словам Лаврова, он устроил артистке более ста концертов, в том числе шоу в «Крокусе».

«Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала», - заявил сайту «Комсомольской правды» Лавров.

Он также рассказал, что Наргиз выходила на сцену в пьяном виде, «брала бутылку виски» и «держалась за нее весь концерт», иногда певица наливала спиртные напитки в бутылку из-под газировки. Кроме того, Наргиз курила в неположенных местах, за это организаторы концертов получали штрафы.

Промоутер отметил, что артистка жила «в каком-то параллельном мире», она была оторвана от реальности и в райдер вписывала нелепые запросы, например, круглосуточную охрану ее отельного номера.

«Странностей много было. Иногда со своими подругами из "Битвы экстрасенсов" закрывалась в гримерке и раскладывала карты. Порой закатывала скандал на ровном месте», - заявил Лавров.

Лавров подчеркнул, что, вероятно, Фадеев устал от Наргиз, их разрыв его не удивил.

Напомним, продюсерский центр Максима Фадеева MALFA разорвал контракт о сотрудничестве с Наргиз. Документ запрещает певице исполнять музыкальные произведения продюсера и освобождает его от обязательств по туру, который был запланирован на август.