Кондуктор брызнула газом в глаза безбилетнице в Калининграде

Кондуктор автобуса решила наказать пассажирку, которая отказалась платить за проезд, и распылила ей в лицо газ из баллончика. Об этом пострадавшая рассказала в своем заявлении в полицию.

Как сообщается на сайте УМВД России по Калининградской области, женщины оказались соседками, они начали конфликтовать еще днем в автобусе.

Одна из женщин отказалась платить за проезд, а вторая, которая работала кондуктором, заставила безбилетницу покинуть автобус. Вечером женщины встретились рядом с домом, ссора продолжилась, в ход пошел газовый баллончик, который подозреваемая носила в сумке.

Пострадавшая женщина обратилась в больницу, у нее диагностированы ожоги глаз. Травма расценивается как легкий вред здоровью. Против кондуктора полиция возбудила уголовное дело по статье УК России «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.