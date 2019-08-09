У Huawei появилась своя операционная система
Harmony OS может прийти на замену Android.
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Компания Huawei презентовала собственную операционную систему для Harmony OS, которая может заменить Android.
«Нам нужна ОС, которая поддерживает все сценарии, которые могут произойти на широком спектре устройств и платформ и которые могут удовлетворить потребительский спрос», - заявил глава Huawei CBG Ричард Ю.
По его словам, которые приводит РИА Новости, Harmony OS подходит не только к смартфонам, ПК и планшетам, но и умным часам, экранам и колонкам в автомобильных системах.
Huawei потребовалась собственная операционная система после того, как компанию внесли в черный список Минторга США. Позднее санкции были смягчены. Компании разрешили вести бизнес, но с условием получения лицензии.