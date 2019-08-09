У Huawei появилась своя операционная система

Компания Huawei презентовала собственную операционную систему для Harmony OS, которая может заменить Android.

«Нам нужна ОС, которая поддерживает все сценарии, которые могут произойти на широком спектре устройств и платформ и которые могут удовлетворить потребительский спрос», - заявил глава Huawei CBG Ричард Ю.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Harmony OS подходит не только к смартфонам, ПК и планшетам, но и умным часам, экранам и колонкам в автомобильных системах.

Huawei потребовалась собственная операционная система после того, как компанию внесли в черный список Минторга США. Позднее санкции были смягчены. Компании разрешили вести бизнес, но с условием получения лицензии.