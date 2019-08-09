Опубликованы первые кадры с пострадавшими в аварии в Санкт-Петербурге

В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте появилась видеозапись с места происшествия в Красносельском районе города. Там автомобиль Hyundai Solaris после удара с KIA Rio выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов.

На кадрах видны пострадавшие люди, которые лежат на дороге. К ним спешат на помощь прохожие.

Напомним, по информации ГИБДД женщина 1953 года рождения получила травмы легкой степени тяжести, у женщины 1960 года зафиксированы травмы средней степени тяжести. Мужчина, которому около 30 лет, находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в 10.40 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников.