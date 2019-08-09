МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США

Министерство иностранных дел России сделало представление советнику-посланнику американского посольства в Москве Тиму Ричардсону за публикацию на сайте дипмиссии информации о несанкционированных митингах в столице 3 августа.

Как сказано в опубликованном комментарии российского дипломатического ведомства, речь идет о публикации на официальном аккаунте дипмиссии США в Twitter, а также на сайте Управления по консульским вопросам Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Девятого августа в МИД был вызван советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон. Ему было сделано представление», - говорится в сообщении.

Начальник отдела информационных проблем МИД России Илья Тимохов сказал, что публикация американскими дипломатами данных о времени сбора на несанкционированную акцию в Москве, а также ее маршрута является примером явной агитации стран Запада.

Ранее глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму, а протестные акции в Москве сопровождались провокациями, устроенными проспонсированными из-за рубежа людьми, которые якобы получали инструкции через лоббистские организации.