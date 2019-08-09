Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США

Василиса Морозова
12:06 09.08.2019
Американского дипломата вызвали в МИД РФ в связи с публикацией информации о несанкционированной акции в Москве, которая была проведена 3 августа.
МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Министерство иностранных дел России сделало представление советнику-посланнику американского посольства в Москве Тиму Ричардсону за публикацию на сайте дипмиссии информации о несанкционированных митингах в столице 3 августа.

Как сказано в опубликованном комментарии российского дипломатического ведомства, речь идет о публикации на официальном аккаунте дипмиссии США в Twitter, а также на сайте Управления по консульским вопросам Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Девятого августа в МИД был вызван советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон. Ему было сделано представление», - говорится в сообщении.

Начальник отдела информационных проблем МИД России Илья Тимохов сказал, что публикация американскими дипломатами данных о времени сбора на несанкционированную акцию в Москве, а также ее маршрута является примером явной агитации стран Запада.

Ранее глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму, а протестные акции в Москве сопровождались провокациями, устроенными проспонсированными из-за рубежа людьми, которые якобы получали инструкции через лоббистские организации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата09.08.2019, 09:58
Самолеты Су-57 впервые задействуют в розыгрыше эпизодов в «Авиадартс»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата09.08.2019, 11:11
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на конкурсе «Авиадартс»
Дата06.08.2019, 14:59
На Аляске нашли утонувшую 80 лет назад подлодку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:06 В стране и мире
МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США
11:46 В стране и мире
Видео
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
11:35 В стране и мире
Скала обрушилась возле Майнской ГЭС в Красноярском крае
11:30 Спорт
Видео
Роберто Карлос повторил свой «нарушивший законы физики» гол
11:11 ОПК
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на конкурсе «Авиадартс»
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина
Видео
«Смерч» из летающих муравьев напугал жителей Запорожья: видео
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Видео
Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Видео
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
Видео
Опубликовано видео «приносящего катаклизмы» сельдяного короля
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.