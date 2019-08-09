В плену стихии: мощный ливень и град устроили потоп на улицах Калининграда
Дождь прошел с такой силой, что невозможно было разглядеть близ стоящие постройки.
© Видео: Анеля Осмонова, ВКонтакте, sergeiblinov_stroi.servis39, Instagram © Фото: Анеля Осмонова, ВКонтакте
Пользователи сетей выкладывают в социальные сети фото и видео с сильным ливнем в Калининграде.
На кадрах видно, что на город обрушился мощный ливень с градом. Дождь шел с такой силой, что практически не возможно было разглядеть рядом стоящие зданий.
Как рассказывают жители города после непогоды затоплены оказались несколько улиц. О подтоплениях очевидцы сообщили в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».