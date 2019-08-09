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«Она веселая, смеется»: Кузнецова навестила перенесшую ампутацию девочку из Ингушетии

Василиса Морозова
12:56 09.08.2019
Подвергавшаяся жестоким избиениям девочка из Ингушетии после ампутации правой руки и ведет себя активно, рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
© Видео: пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка © Фото: пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в больнице семилетнюю девочку из Ингушетии Аишу, которой 7 августа ампутировали правую руку после избиения своей же тетей.

По ее словам, Аиша после операции ведет себя активно, смеется и играет в машинки.

«Небо и земля. По сравнению с тем, когда она впервые переступила порог учреждения. Она веселая, смеется, рассказывает обо всем. Не заметно никакой тревоги. Научилась легко включать игрушки, показывает, ориентируется хорошо. Мы с ней долго играли в машинки», - рассказала Кузнецова.

Как отметила омбудсмен, ее удивил интерес ребенка к машинкам. Она рассказала, что привезла девочке куклу, но она осталась к ней равнодушна.

«Безусловно, те взрослые, которые виновны в этом, должны понести ответственность. К сожалению, не все поступки взрослых поправимы до конца. Я уверена, прикладываются все силы, чтобы все было хорошо».

Уполномоченный по правам ребенка сказала, что обсудила с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем план лечения девочки. Врач выразил надежду, что ей удастся установить протез.

«Сегодня уполномоченный по правам ребенка Ингушетии взяла на себя временную опеку, безусловно мы ищем того, кто возьмет на себя заботу об этой малышке на все время. Сейчас она окружена заботой, любовью, вниманием. И очень хочется, чтобы так было всегда», - добавила Кузнецова.

Семилетнюю девочку Аишу привезли в клиническую больницу Ингушетии с многочисленными телесными повреждениями, переломами и гангреной рук 4 июля. Ребенка было решено перевезти на лечение в Москву. По подозрению в избиении своей племянницы была арестована Макка Ганиева, с которой ребенок жил без оформления документов об опеке.

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