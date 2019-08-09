Автомобиль сбил трех пешеходов в Санкт-Петербурге
Авария с тяжелыми последствиями произошла в 10.40 в Красносельском районе cеверной столицы 9 августа.
© Видео: управление ГИБДД по Санкт-Петербургу © Фото: spb_today Вконтакте
На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников в Санкт-Петербурге столкнулись автомобили Hyundai Solaris и KIA Rio. Один из них от удара отбросило на тротуар, где в это время люди ожидали зеленого сигнала светофора для перехода дороги.
«В результате ДТП пострадало трое пешеходов. Женщина 1953 года рождения - травмы легкой степени тяжести, женщина 1960 года - травмы средней степени тяжести, мужчина - на вид 30 лет - получил тяжелые травмы», - цитирует Metro управление ГИБДД по Санкт-Петербургу.
На месте ЧП работают четыре бригады скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.