Автомобиль сбил трех пешеходов в Санкт-Петербурге

На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников в Санкт-Петербурге столкнулись автомобили Hyundai Solaris и KIA Rio. Один из них от удара отбросило на тротуар, где в это время люди ожидали зеленого сигнала светофора для перехода дороги.

«В результате ДТП пострадало трое пешеходов. Женщина 1953 года рождения - травмы легкой степени тяжести, женщина 1960 года - травмы средней степени тяжести, мужчина - на вид 30 лет - получил тяжелые травмы», - цитирует Metro управление ГИБДД по Санкт-Петербургу.

На месте ЧП работают четыре бригады скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.