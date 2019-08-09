СМИ заявили о невостребованности дешевых лекарств среди россиян

Впервые за три года продажи недорогих лекарственных препаратов в аптеках показали падение.

Речь идет о лекарствах стоимостью от 50 до 500 рублей. В частности, продажи препаратов ценой от 150 до 500 рублей снизились на 3,3%, ценой от 50 до 150 рублей - на 3%, ценой до 50 рублей - на 7,1%. При этом зафиксирован тренд на повышение продаж лекарственных средств стоимостью более 500 рублей - на 7,8%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет компании DSM Group, которая проводит исследования фармацевтического рынка.

По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, это связано с постепенным исчезновением дешевых препаратов из ассортимента аптек, несмотря на то, что их доля в структуре аптечных продаж остается высокой (90,9% продаж приходится на препараты стоимостью от 50 до 500 рублей). Как заявил Шуляк, в ближайшие годы структура продаж аптек и в натуральном выражении будет меняться в пользу дорогих лекарственных средств. Это связано с тем, что в денежном выражении 9,1%, которые занимают препараты стоимостью больше 500 рублей, приносят 43% от всех продаж аптекам.

Представили аптечных сетей, опрошенные изданием, говорят об инфляции и росте цен на лекарства как на причины уменьшения продаж дешевых лекарств.