Трамп признался, что боится алкоголизма

Президент США Дональд Трамп не пьет спиртное из-за боязни алкогольной зависимости. Как оказалось, Трамп опасается, что у него есть генетическая предрасположенность к этому пагубному пристрастию. Именно от алкогольной зависимости в 1981 году скончался его старший брат Фред, и глава США полагает, что может повторить его судьбу.

«Если бы я выпивал, вполне возможно, я бы с вами сейчас не разговаривал. Ведь есть же какой-то генетический эффект», - заявил Трамп в интервью The Washington Post.

Как пишет издание, история Фреда Трампа-младшего долгое время была темным пятном на биографии семьи Трампов. Он долго лечился, лежал в реабилитационных центрах, но это его не спасло. При этом сам Фред признавался, что не хочет бросать пить.

«Он был очень красивым. Но я видел, как он стал меняться физически из-за алкоголизма. И это оказало на меня сильное влияние. Однако брат все же прожил более долгую жизнь, чем можно было ожидать в его состоянии», - рассказал президент США.

Сейчас Дональд Трамп также признается, что жалеет о том, что в свое время вместе с отцом надавил на брата, чтобы тот занимался семейным бизнесом против своей воли. Тот же, в свою очередь, мечтал о карьере пилота. Фред Трамп-младший умер в возрасте 42 лет, у него случился сердечный приступ. Несмотря на страх алкогольной зависимости, Дональд Трамп впоследствии приобрел винзавод, которым сейчас управляет его сын.