Из-за непогоды в Москве ожидаются затруднения на дорогах

Дорожная ситуация в Москве в настоящее время оценивается в 4 балла, но к вечернему часу пик она может осложниться в связи с непогодой. Об этом рассказали «Звезде» в Центре организации дорожного движения.

«ЦОДД напоминает водителям, что непогода негативно сказывается на видимость на дорогах и приводит к увеличению количества мелких ДТП», - заявили в организации.

Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, а также избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Управление МЧС по Москве предупредило об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. По словам синоптиков, ожидается усиление ветра и гроз 9 августа с 00.00 до 18.00. С полуночи до четырех часов утра может выпасть от 10-15 до 20 миллиметров осадков.

Скорость ветра в ночные и утренние часы составит от 12 до 17 метров в секунду, днем ветер возможно усилится до 23 метров в секунду.