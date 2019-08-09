В МЧС рассказали, когда ждать пик шторма в Москве

Управление МЧС по Москве выпустило предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы в столице. Синоптики сообщили об усилении ветра и грозах 9 августа с 00.00 до 18.00. С полуночи до четырех часов утра может выпасть от 10-15 до 20 миллиметров осадков.

Скорость ветра днем ночью и утром составит от 12 до 17 метров в секунду, днем ожидается усиление до 23 метров в секунду.

В связи с неблагоприятной погодой ведомство советует москвичам быть осторожными, по возможности не выходить на улицу во время сильного ветра, держаться подальше от деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательным при парковке, не оставлять машины вблизи деревьев и широкоформатных конструкций.