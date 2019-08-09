Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

«Отличная новость! Спасибо!» - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

В пресс-службе «Украэроруха» рассказали, что 7 августа пилот Boeing 737-800, выполняя рейс GLP636 из итальянского города Бари в Москву, из-за обхода активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины. Разрешение было выдано в связи с вероятностью аварийной ситуации во время полета. Самолет в украинском воздушном пространстве находился 26 минут.

Напомним, авиасообщение между РФ и Украиной было прекращено с 2015 года по инициативе Киева. Власти Украины запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство государства, в том числе и для транзитных полетов.