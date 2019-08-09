Скала обрушилась возле Майнской ГЭС в Красноярском крае

В селе Сизая в Красноярском крае возле Майнской ГЭС обрушилась скала и завалила дорогу к турбазе «Кибик». В администрации сизинского сельсовета сообщили, что ЧП случилось на проходящей через поселок трассе.

«Возле Maйнcкoй ГЭC на территории сизинcкого сельсовета Шушенского района Красноярского края произошло ЧП. Обвалилась часть скалы. Камни засыпали дорогу», - сообщается в паблике «АБК - город Абакан» в «ВКонтакте».

На месте происшествия работают спасатели с тяжелой техникой.

© Татьяна Коробейникова, Вконтакте

Глaвa cельcoветa Татьянa Kоpoбейникoвa просила воздержаться местных жителей от поездок в район ГЭС, поскольку возможны еще обвалы. По предварительным данным, обвал произошел из-за сильных и продолжительных дождей.