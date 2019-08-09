Огонь охватил дом престарелых в Британии: видео
Пожарные боролись с возгоранием всю ночь.
© Видео: Daily Star © Фото: cheshirefire.gov.uk
В Британии в городе Кру в доме престарелых произошел крупный пожар. Из здания были эвакуированы 150 жителей.
Очевидцы в социальных сетях публикуют кадры происшествия, на них видно, что огонь будто охватил здание.
Пожарные боролись с огнем всю ночь. По их словам, здание получило значительный ущерб.
В воздухе чувствуется запах гари, поэтому местным жителям порекомендовали не отрывать окна и двери, сообщает издание Daily Star.