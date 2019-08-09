«Как из ведра»: поезд «Николаев - Москва» затопило ливнем
Видео последствий сильного дождя появилось в Сети.
© Видео: dtp.kiev.ua, YouTube © Фото: dtp.kiev.ua, YouTube
Крыша поезда «Николаев - Москва» протекла после сильного ливня на Украине. Видео потопа в плацкартном вагоне разместили в Сети.
На кадрах видно, как вода стекает водопадом с потолка. При этом ни ведро, ни разложенные тряпки, не спасли сидения, стол и пол, где образовались лужи.
«В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагон, не предвещая беды, а там вот это. Вода с потолка льется как из ведра, и в вагоне уже по косточки воды. А по билетам это наши места, где мы должны были ехать», - объяснил автор ролика в комментарии.