«Как из ведра»: поезд «Николаев - Москва» затопило ливнем

Крыша поезда «Николаев - Москва» протекла после сильного ливня на Украине. Видео потопа в плацкартном вагоне разместили в Сети.

На кадрах видно, как вода стекает водопадом с потолка. При этом ни ведро, ни разложенные тряпки, не спасли сидения, стол и пол, где образовались лужи.