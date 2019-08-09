Видимость в Иркутской области сократилась до 100 метров из-за дыма от пожаров

Жители Усть-Илимска в Иркутской области пожаловались на сильную задымленность в городе из-за пожаров в лесах. В соцсетях появляются видео, на которых невозможно ничего разглядеть в радиусе ближайших нескольких десятков метров.

«Только что сняла с крыши на работе на промплощадке ЛПК. В обычный день за пеленой дыма, точнее, в обычный нормальный ясный день, мы видим много-много леса и даже Ангару. Видите лес? Угадайте где он?», - написала жительница Усть-Илимска, в видеоролике которой не видно ничего, кроме белой пелены.

Такая же ситуация наблюдается и в Усть-Куте. Там местные жители даже придумали собственное название этому природному явлению.

«Сегодня утром город Усть-Кут в Иркутской области проснулся в "думане" - так местные жители в соцсетях назвали смесь дыма от лесных пожаров и тумана», - написано в сибирском паблике в Instagram.

Из-за дыма зона видимости в Усть-Куте сократилась до 100 метров.

На дым также продолжают жаловаться жители Киренска. По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, в настоящее время в регионе из-за пожаров задымлены 37 населенных пунктов.