Якутию окутало дымом от лесных пожаров: видео

Дым от лесных пожаров окутал Якутию, жители 12 районов сообщают о плохой видимости в их населенных пунктах.

«Якутск окутало дымом от лесных пожаров северных улусов республики, задымленность также отмечается в 12 районах республики, самые большие очаги пожаров зафиксированы в Верхоянском и Жиганском районе Якутии», - передает паблик Якутия.

С 1 августа в Якутии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Медпомощь в связи с задымленностью уже понадобилась одному человеку в Верхоянском районе, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Тем временем, жители Усть-Илимска в Иркутской области пожаловались на сильную задымленность в городе. Похожая ситуация наблюдается и в Усть-Куте, на дым жалуются жители Киренска. В настоящее время в Иркутской области из-за пожаров задымленными оказались 37 населенных пунктов.

Российское правительство выделит 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в нескольких регионах. В настоящее время в Якутии действуют 116 природных пожаров на площади 916,5 гектара. Из них тушатся 15, а также в зоне контроля – 101. За сутки количество пожаров уменьшилось на 15.