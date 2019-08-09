Индиец превратился в шар из-за неизвестной болезни

Индиец Суджит Кумар страдает от неизвестной болезни, из-за которой его живот раздулся до огромных размеров.

Как рассказывает 19-летний юноша, первые симптомы у него появились в семь лет. Родители обратились за помощью к врачам, но они не смогли обнаружить причину происходящего. С тех пор живот Кумара продолжал расти, но при этом боли мальчик не чувствовал.

По словам юноши, у него нет никаких сопутствующих заболеваниям ЖКТ симптомов - тошноты, рвоты, диареи. Врачи выдали ему направление на эндоскопию в Нью-Дели, но денег на поездку в столицу пока не удалось собрать. В настоящее время Кумар пытается вести обычный образ жизни, он работает механиком на велосипедном заводе, сообщает издание Daily Mail.