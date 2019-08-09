Назван самый популярный возраст для рождения первого ребенка

Согласно анализу Росстата, наибольшее количество женщин в России в 2018 году впервые стало мамами в 26 лет. Второго ребенка россиянки чаще всего рожали в 30 лет, третьего - в 31, а четвертый раз становились мамами в 33 года.

Пятого и последующих детей в большинстве случаев рожают в 34 года, сообщает RT.

Как прокомментировали в Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, за последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно вырос. И это - общемировая тенденция, которая в будущем продолжится.

«В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: все чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка», - рассказал заместитель заведующего лабораторией Сергей Шульгин.

Общее количество детей, рожденных в нашей стране в прошлом году, составило 1,6 миллиона.