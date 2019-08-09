Смертельное ДТП произошло на трассе под Оренбургом

Страшное ДТП произошло в Бузулукском районе Оренбургской области. Автомобиль опрокинулся в кювет и перевернулся Об этом сообщили в УМВД РФ по Оренбургской области.

«Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля Chery Tiggo, двигаясь со стороны Самары в сторону Оренбурга, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», - сообщили на сайте регионального МВД.

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В результате аварии на месте погибли водитель, 44-летний пассажир и 7-летний ребенок. Еще один пассажир автомобиля, 9-летний мальчик, скончался в больнице.

Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.