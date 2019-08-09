Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина

Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Как считает эксперт, чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции. По словам Попова, мужчины гораздо чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за большей подверженности стрессы и склонности к нездоровому образу жизни.

«Женщины более стрессоустойчивы и менее агрессивны, их эмоции чаще направлены на позитивные вещи – на семью, детей. Мужчины больше подвержены стрессам, больше склонны к нездоровому образу жизни и разным излишествам», - пояснил он.

Врач рассказал РИА Новости, что самыми распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт. Стрессы, вредные привычки, особенно курение, генетические факторы и неправильное питание – все это является фактора риска развития болезней сердца и сосудов.

Кардиохирург подчеркнул, что оптимистический настрой помогает снять многие проблемы даже в крайне сложных ситуациях, так как стресс – один из основных причин, которые влияют на развитие болезней.