Осадки прекратятся, а ветер ослабеет: когда москвичам ждать потепления

В ближайшие три дня температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться, а количество осадков, наоборот, снизится. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Сегодня, 9 августа, в Москве ожидается облачная погода, пройдет кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до +17-19 градусов, а по области - от +15 до +20. При этом сохранится ветер с порывами до 17-22 м/с.

«Атмосферное давление уже сейчас начинает повышаться. К вечеру повысится до 736 мм ртутного столба, но пока еще останется ниже нормы. Количество осадков не будет большим. В пределах 5-7 мм за день»,- добавил Синенков.

В субботу в столице ожидается 18-20 градусов тепла, а в воскресенье - уже 21-23 градуса. При этом 11 августа осадки прекратятся, а ветер ослабеет.