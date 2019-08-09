Такси въехало в отбойник в Шереметьево: видео
Информации о пострадавших не поступало.
© Видео: Дмитри Ткачев, ВКонтакте © Фото: Дмитри Ткачев, ВКонтакте
Пользователи Сети опубликовали кадры с места аварии возле московского аэропорта Шереметьево.
На ролике видно, что такси протаранило отбойник, рядом также можно разглядеть поврежденный внедорожник.
«Время 08.05 по московскому времени на Шереметьевском шоссе напротив терминала Е произошло столкновение двух единиц марки Toyota и Hyundai. В результате ДТП пострадавших нет», - рассказали «Звезде» в ГУ МВД России по Московской области.