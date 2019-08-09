Такси въехало в отбойник в Шереметьево: видео

«Время 08.05 по московскому времени на Шереметьевском шоссе напротив терминала Е произошло столкновение двух единиц марки Toyota и Hyundai. В результате ДТП пострадавших нет», - рассказали «Звезде» в ГУ МВД России по Московской области.

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