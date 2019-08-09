Киев пустил российский самолет в свое воздушное пространство, несмотря на запрет

Пассажирский лайнер, следовавший из итальянского Бари в Москву, попросил «Украэроцентр» позволить воспользоваться воздушным пространством Украины.

Украинские диспетчеры разрешили им это сделать, чтобы обойти грозовой фронт и предотвратить аварийную ситуацию. Инцидент произошел 7 августа с самолетом Boeing-738 REG -VQBMG, принадлежащим компании «Глобус».

В общей сложности российский самолет был в небе над территорией Украины 26 минут, сообщает в пресс-служба «Украэроруха» в Facebook.

В ведомстве отметили, что диспетчеры действовали в рамках международных стандартов ICAO и на основе решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года.

Украинские власти запретили российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны в 2015 году. В ответ на это Росавиация запретила пользоваться воздушным пространством РФ авиакомпаниям Украины.