Ветеран-афганец вывел из горящей многоэтажки 24 человека

Ветеран-афганец, председатель союза десантников России по УрФО Евгений Тетерин спас из горящего многоэтажного дома 24 человека.

Он ехал вместе с женой на машине домой, когда заметил черный дым в окне квартиры на восьмом этаже одного из домов. Мужчина вызвал пожарных, и, чтобы не терять время, немедленно бросился на помощь - предупредить и вывести жильцов.

Полученные в армии навыки пригодились Евгению - по задымленному зданию он передвигался ползком, делал все быстро и четко: стучался в квартиры и помогал людям покинуть жилье.

Когда жители покинули горящее здание, Евгений поднялся туда снова – по просьбе жительницы вынес из квартиры на девятом этаже двух котов.