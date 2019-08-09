В Москве произошел сбой телевещания

У части московских телезрителей произошел сбой вещания. Сигнал был отключен в нескольких районах столицы на время проведения технических работ.

Сейчас вещание восстановили, а пользователям нужно переподключиться для загрузки каналов. В случае, если подключение произойдет не полностью, то загрузятся только первые десять каналов. В таком случае, надо повторно переподключиться, сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), пишет «Интерфакс».

Ранее в Москве вещание федеральные каналы прервалось из-за предупреждения о надвигающемся шторме. Вместо эфира на синем фоне транслировалось сообщение о непогоде.

Жителей столицы призвали укрываться в капитальных зданиях и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями. У некоторых зрителей вещание не работало около 20 минут.