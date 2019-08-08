«Это было непрофессионально»: председатель партии «Ар-Намыс» оценил попытку силового захвата Атамбаева

Председатель киргизской партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов заявил, что был против попытки силового захвата экс-лидера страны Алмазбека Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в Генпрокуратуру. Однако, если говорить об оценке спецоперации, то она, по мнению Кулова, была проведена крайне непрофессионально.

По словам лидера «Ар-Намыса», бывший президент, в дом к которому попытались прорваться силовики, проживает в предгорной местности. Он часто проводит там концерты, собирает людей за столом, таким образом, собрав вокруг себя много сторонников. И киргизский спецназ, считает Кулов, выбрал крайне неудачное время для попытки захвата Атамбаева: во-первых, вечером, когда там собирается много людей, во-вторых, накануне саммита, на который должны были приехать руководители правительства соседних стран.

«Напомню, я был против. Но если уж они решили проводить захват, то нужно было это делать рано утром. А спецоперация перетекла в ночное время, когда понятно, кто и что там может делать. Естественно, одного спецназовца убили, хотя он был в бронежилете. Скорее всего, это был не пистолет, иначе его пулю бронежилет бы выдержал, а либо автомат, либо винтовка. 12 спецназовцев госпитализировано. Одним словом, это было непрофессионально. Тот, кто организовал эту якобы спецоперацию, должен уйти в отставку, немедленно», - заявил в разговоре со «Звездой» Феликс Кулов.

Кроме того, глава «Ар-Намыса» добавил, что сам Атамбаев, по его мнению, должен самостоятельно выйти из дома и сдаться властям.

«Атамбаев должен сам отдаться в руки правосудия. Для того, чтобы эта ситуация не разрослась, чтобы не было противостояния, когда гражданское население начало бы подниматься, и это привело бы к нехорошим моментам. Люди напуганы в городе, у нас на памяти многих уже две революции 2005 и 2010 года. Известно, что революции делает небольшая кучка людей, а пользуются плодами этих фанатиков отпетые негодяи. Поэтому, чтобы разрядить обстановку, я считаю, что Атамбаев должен выйти, если он считает себя человеком государственного уровня. Если он этого не сделает, то это будет человек, который не просто преступник в глазах закона, но прежде всего преступник в глазах народа. На нем лежит большая ответственность», - подытожил Феликс Кулов.

Напомним, попытка доставить Атамбаева силой на допрос в Генпрокуратуру Киргизии вчера провалилась, после того, как спецназ получил отпор сторонников бывшего президента. В результате столкновений пострадали 47 человек, один спецназовец погиб. До этого Атамбаева трижды официально вызывали на допрос, однако он туда не явился.

Бывшего главу государства подозревают в причастности к коррупции. Ряд обвинений в прокуратуру направил парламент Киргизии 20 июня. Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.