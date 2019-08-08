Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Новороссийске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП на автодороге Новороссийск - Керчь. Столкновение произошло между автомобилем Volkswagen Touareg и автобусом Hyundai, в результате чего они упали с обрыва.

«По предварительным данным, в результате ДТП автобус и легковой автомобиль перевернулись и покатились с обрыва. В результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое малолетних детей от полученных травм скончались на месте», - заявили в СК РФ.

Точное количество пострадавших на данный момент уточняется. Все раненые госпитализированы в больницы Новороссийска.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.