Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Новороссийске
Автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai в результате лобового столкновения упали с обрыва.
© Видео: СК РФ © Фото: МВД РФ
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП на автодороге Новороссийск - Керчь. Столкновение произошло между автомобилем Volkswagen Touareg и автобусом Hyundai, в результате чего они упали с обрыва.
«По предварительным данным, в результате ДТП автобус и легковой автомобиль перевернулись и покатились с обрыва. В результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое малолетних детей от полученных травм скончались на месте», - заявили в СК РФ.
Точное количество пострадавших на данный момент уточняется. Все раненые госпитализированы в больницы Новороссийска.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.