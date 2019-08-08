Опубликованы кадры извлечения автобуса после ДТП под Новороссийском

Под Новороссийском устраняют последствия аварии, в которой столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Кадры извлечения спецтехникой автобуса, который упал с 30-метрового обрыва, опубликовало МВД.

На видеозаписи показано, как на месте ДТП работают сотрудники службы спасения. Там же находятся представители полиции, ГИБДД и Следственного комитета. Автобус и легковой автомобиль достают из оврага с помощью крана.

Напомним, в результате аварии столкнулись пассажирский автобус Hyundai и автомобиль Volkswagen Touareg. Три человека, находившие в легковом автомобиле, погибли. 44 человека, из находившихся в автобусе, госпитализированы.

ДТП произошло около 22.20 по Москве 7 августа на 16-м км дороги Новороссийск - Керченский пролив. Автомобиль и автобус в результате лобового столкновения упали с 30-метрового обрыва.