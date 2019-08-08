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Затопленные острова и дачные участки: Хабаровск пытаются защитить от паводка

Павел Ремнев
Татьяна Полуказакова
09:45 08.08.2019
Основная волна паводка ожидается в начале следующей недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

В Хабаровске до паводка успели закрыть ворота дамбы. Чтобы не затопило город, за четыре дня на дно Амура уложили 30 тысяч кубов песка и сланца.

Еще накануне уровень воды в реке поднялся почти до пяти метров, а в ближайшие дни ожидают еще больше - до семи. Защитное сооружение должно спасти Хабаровск, но в окрестностях города наводнение продолжается. Затоплены острова и почти 700 дачных участков. Экстренные службы дежурят круглосуточно. Население уже оповещено, а на случай эвакуации подготовлены пункты временного размещения. Основная волна паводка в регионе ожидается в начале следующей недели.

Тем временем в Иркутской области, которая в этом году больше всех пострадала от наводнения, военные химики обработали от патогенов почти 150 тысяч квадратных метров улиц и домов. Но на этом их работа не закончена. Для исследований на наличие опасных заболеваний специалисты Минобороны отобрали около 300 проб воды и почвы.

Военные медики завершили вакцинацию населения: от вирусного гепатита А привито больше четырех тысяч жителей Тулуна. Этот город больше всего подтопило во время наводнения. Сейчас на его территории работают десятки волонтеров. Людям раздают гуманитарную помощь. Волонтеры сформировали около 1200 комплектов помощи.

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