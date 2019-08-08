Атамбаев объявил о начале бессрочного митинга

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил о том, что готов отпустить задержанных силовиков. По его словам, они попросили прощения за свои действия.

«Сотрудники спецназа попросили прощения. Они тоже чьи-то дети, и я понимаю это. Большее число раненых мы вывезли еще вчера. Сейчас здесь остаются шесть человек, но мы их отпустим», - цитирует бывшего главу страны 24.kg.

Он также объявил о начале бессрочного митинга.

«Мы начнем его на "Форуме" где-то в 16.00. Мы выйдем на митинг, чтобы нас не считали за баранов», - заявил Атамбаев.

Он добавил, что его дом в селе Кой-Таш, куда накануне попытались проникнуть силовики, находится под госохраной до решения суда.

«Вчера была попытка захвата, власть поворачивается в другую сторону. Вооруженным в этом комплексе был только Атамбаев. Генпрокурор прикидывается или не знает законов», - заявил экс-президент.

Накануне в селе Кой-Таш прошли беспорядки. Там столкнулись силовики и сторонники Атамбаева. Последние препятствовали попытке силового захвата экс-президента. В результате инцидента пострадали 47 человек, еще один погиб. Генпрокуратура начала проводить досудебное расследование.

Атамбаева подозревают в причастности к коррупции. По сообщению Генпрокуратуры, бывшего президента несколько раз вызывали на допрос, но он не являлся, поэтому следователь постановил доставить его в ведомство принудительно.

Алмазбек Атамбаев был главой Киргизии в 2011-2017 годах.