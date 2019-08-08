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Президент Киргизии заявил, что Атамбаев грубо нарушил конституцию

Василиса Морозова
08:59 08.08.2019
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева в нарушении конституции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление силовикам при попытке задержания, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время заседания Совбеза. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», - цитирует Жээнбекова пресс-служба.

Президент Киргизии призвал членов СБ к необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране.

Киргизский лидер прибыл в Бишкек, прервав свой отпуск, чтобы провести заседание Совбеза после того, как в результате проведения спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш пострадало более 40 человек, выступивших против задержания бывшего киргизского лидера.

Атамбаев после штурма своей резиденции в селе Кой-Таш обратился к силовикам, чтобы те не шли против собственных граждан. Вину за произошедшее Алмазбек Атамбаев возложил на спецназ.

Экс-президента Киргизии, возглавлявшего страну с 2011 по 2017 год, подозревают в причастности к коррупции. Киргизский парламент передал в прокуратуру список обвинений в адрес Атамбаева, который подготовила специальная депутатская комиссия. Если суд признает Алмазбека Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

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