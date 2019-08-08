Президент Киргизии заявил, что Атамбаев грубо нарушил конституцию

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление силовикам при попытке задержания, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время заседания Совбеза. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», - цитирует Жээнбекова пресс-служба.

Президент Киргизии призвал членов СБ к необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране.

Киргизский лидер прибыл в Бишкек, прервав свой отпуск, чтобы провести заседание Совбеза после того, как в результате проведения спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш пострадало более 40 человек, выступивших против задержания бывшего киргизского лидера.

Атамбаев после штурма своей резиденции в селе Кой-Таш обратился к силовикам, чтобы те не шли против собственных граждан. Вину за произошедшее Алмазбек Атамбаев возложил на спецназ.

Экс-президента Киргизии, возглавлявшего страну с 2011 по 2017 год, подозревают в причастности к коррупции. Киргизский парламент передал в прокуратуру список обвинений в адрес Атамбаева, который подготовила специальная депутатская комиссия. Если суд признает Алмазбека Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.