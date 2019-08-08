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Нетрезвый мужчина едва не стал добычей медведя на Сахалине

Татьяна Полуказакова
08:54 08.08.2019
Только по счастливой случайности инцидент не закончился трагедией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Сахалине нетрезвый мужчина едва не был растерзан медведем по собственной вине.

Рыбаки увидели на обочине двух вышедших из леса диких животных. Один из мужчин решил погладить зверя. Однако хищник, почуяв запах рыбы, внезапно схватил человека за руку и попытался утащить его в лес. Несмотря на небольшие размеры, мишка смог повалить на колени взрослого мужчину.

Только по счастливой случайности инцидент не закончился трагедией. Нетрезвый мужчина смог вырваться из пасти животного и спрятался в автомобиле.

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