Генпрокуратура Киргизии расследует беспорядки в селе Кой-Таш

Главное надзорное ведомство Киргизии проведет расследование по факту беспорядков, возникших накануне в киргизском селе Кой-Таш. Там произошли столкновения между сотрудниками милиции и сторонниками бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которые воспрепятствовали попытке силового захвата бывшего лидера.

«Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статьям "массовые беспорядки", "убийство", "захват заложников" после инцидента, который произошел вечером 7 августа в селе Кой-Таш», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что Атамбаева трижды официально вызывали на допрос в качестве свидетеля в МВД, однако он проигнорировал законные требования следствия. В связи с этим следователь вынес постановление доставить экс-главу государства в ведомство принудительно. Однако эта спецоперация вчера провалилась. По обновленным данным киргизского Минздрава, в результате столкновений пострадали 47 человек, один спецназовец погиб.

Бывшего главу государства подозревают в причастности к коррупции. Ряд обвинений в прокуратуру направил парламент Киргизии 20 июня. Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.