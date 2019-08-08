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Маколей Калкин показал, как будет выглядеть «Один дома. Перезагрузка»

Василиса Морозова
08:39 08.08.2019
Актер «Один дома» опубликовал в соцсетях Кевина Маккалистера спустя почти 30 лет после того, как родители оставили его дома в канун Рождества.
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть «Один дома. Перезагрузка»
© Фото: culkamania, instagram

Актер, ставший звездой после выхода картины «Один дома» Маколей Калкин, отреагировал на сообщения о планах студии Disney снять ремейк классической франшизы.

«Оригинальный» Кевин Маккалистер опубликовал фотографию в Instagram, на которой он не просто вырос, но превратился из милого мальчика, полюбившегося миллионам зрителей, в обрюзгшего и растрепанного американца, который заседает дома с китайским фастфудом перед экраном ноутбука.

Вот, как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома"», - написал актер.

Калкин сделал снимок в трусах на старом диване с тарелкой еды – именно так он представляет своего героя спустя почти 30 лет. Комедийный актер даже сохранил «дух Рождества», поместив в кадр подушку со снеговиком на задний план.

Ранее  генеральный директор Disney Боб Айгер рассказал, что переснятые картины «Ночь в музее» и «Один дома» будут доступны для просмотра на платформе Disney +, запуск которой состоится в ноябре.

Также актер Райан Рейнольдс, известный исполнением главной роли в фильме «Дэдпул», заявлял, что намерен создать ремейк популярной комедии «Один дома».

История про маленького американца, забытого родителями в канун Рождества в пустом доме, стала невероятно популярной в 1990 году. Картина «Один дома» сделала звездой Маколея Калкина и принесла создателям более 750 млн долларов. Фильм попал в Книгу Рекордов Гиннесса, как комедия, собравшая больше денег, чем другие. А официальная фотография фильма, где Калкин прижимает руки к лицу, повторяет картину Эдварда Мунка «Крик».

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