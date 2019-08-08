Появились кадры первых минут после ДТП на развилке под Новороссийском

Опубликовано видео с места аварии под Новороссийском, где столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, жертвами аварии стали женщина и двое несовершеннолетних детей. Они находились в легковом автомобиле, когда произошла авария.

После аварии были госпитализированы 44 человека, из которых 13 пострадавших были экстренно прооперированы, сообщает минздрав по Краснодарскому краю. Еще пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как пишет РИА Новости, в течение дня планируется доставить вертолетом одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу, пока медики ждут стабилизации его состояния. Трех человек на реанимобилях перевезли из Новороссийска в Краснодар.

ДТП произошло около 22.20 мск 7 августа на 16-м км дороги Новороссийск - Керченский пролив. Автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai в результате лобового столкновения упали с 30-метрового обрыва. В транспортных средствах находились 45 человек.