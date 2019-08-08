Не вставая с дивана: россиянам могут разрешить работать из дома

Штатные офисные сотрудники в скором времени, возможно, смогут не приходить каждый день на работу, а частично выполнять ее из дома. С такой инициативой выступили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), отправив ее в Минтруд.

Пока подобные рабочие отношения устанавливаются в некоторых фирмах лишь в устной форме, однако ОНФ рекомендует официально внести в 16 главу Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа». Им сотрудники смогут воспользоваться в случае реально возникшей необходимости. Например, пробок на дорогах или личных обстоятельств.

Минтруд пообещал рассмотреть данную инициативу в установленный срок. В ведомстве заверили, что поддержат любое предложение, которое облегчит трудовые отношения в той или иной форме.

«Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы все было грамотно», - цитируют представителя ведомства «Известия».

Согласно опросу, проведенному ОНФ летом 2019 года, 90% россиян считают необходимыми внести изменения в законодательство, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% опрошенных возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому, еще 27% выразили желание иметь такую возможность.