Тропический шторм «Франциско» обрушил на Приморье 60% месячной нормы осадков

В ночь на 8 августа тропический шторм «Франциско» обрушился на Приморье, в результате чего во Владивостоке оказались подтопленными несколько дорог.

В регионе выпало до 60% месячной нормы осадков, сообщили в Примгидромете. Максимальное количество выпало во Владивостоке и Партизанске.

«Минувшей ночью в южных районах края наблюдался очень сильный дождь с количеством 52-91 мм за 12 часов и менее, до 60% месячной нормы», - отметили синоптики.

Сильный дождь шел во Владивостоке всю ночь, поэтому ливневая канализация не успела справиться с потоками воды. Подтопленными оказались федеральная трасса в районе Седанки, Зеленый остров и развязка в районе стадиона «Строитель», а также улица Космонавтов.

В связи с ливнем было зафиксировано аварийное отключение электричества в домах на ряде улиц города. А сильный ветер повалил несколько деревьев.

Как пишет портал vl.ru, «Франциско» в настоящее время движется вдоль южного побережья Приморья над Японским морем в сторону северного японского острова Хоккайдо.