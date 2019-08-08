Власти Венесуэлы отказались продолжать переговоры с оппозицией

Представители официального правительства Венесуэлы приняли решение не ехать на очередной раунд переговоров с делегацией оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Об этом сообщил в Twitter министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.

«Внимание народу Венесуэлы! Наш президент Николас Мадуро решил, что наша делегация не будет присутствовать на встречах по диалогу, запланированных на завтра, четверг 8, и пятницу 9 на Барбадосе», - написал Родригес в соцсети.

Министр также приложил текст официального заявления, в котором говорится, что причиной данного решения Мадуро является «грубая и жесткая агрессия» со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая пошла на «незаконную блокировку экономики, торговли и финансов» Венесуэлы.

Трамп с 5 августа заблокировал активы правительства Венесуэлы в юрисдикции США. И если официальные власти Боливарианской республики назвали эти действия «экономическим терроризмом», то глава оппозиции Гуайдо действия США всецело одобрил и поддержал.