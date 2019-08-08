Наргиз обвинила Максима Фадеева в срыве своих концертов

Певица Наргиз не смогла выступить с концертами в Воронеже и Ростове-на-Дону. Об отмене мероприятий она узнала от организаторов за сутки до отъезда в концертный тур. При этом певице было заявлено, что причиной отмены концертов является якобы ее отказ выступать.

Наргиз решила внести ясность в ситуацию и донести до поклонников, что она сама - ни в чем не виновата. А приехать с выступлениями в российские города она не может из-за продюсера Максима Фадеева, который якобы запрещает ей исполнять его песни. Певица является артисткой продюсерского центра Фадеева MALFA.

Исполнительница рассказала, что организаторы ее концертов получили официальные письма из продюсерского центра, где им сообщалось, что Наргиз отказывается выезжать на гастроли.

«Для меня и моей команды это стало новостью, поскольку мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась еще 16 июля этого года. Тогда я получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», - написала певица на своей странице в Instagram.

Наргиз уточнила, что подобная ситуация происходит с ее концертами уже не в первый раз. Хотя все билеты на мероприятия были распроданы. Певица пообещала приехать в города, где ее ждали поклонники, уже c новой, ее собственной музыкой.