Трех пострадавших под Новороссийском везут на реанимобилях в Краснодар

Трех пострадавших в ДТП с автобусом под Новороссийском решили перевезти на лечение в НИИ-ККБ1 Минздрава Краснодарского края, отметили в ведомстве. Это решение было принято после консультаций с краевыми бригадами санавиации.

«Реанимобилями они доставляются в Краснодар. После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод еще одного ребенка вертолетом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу», - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что кубанские врачи продолжают оказывать медпомощь пострадавшим в аварии. Как пишет «Интерфакс», пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«По последним уточненным данным в 1 городской больнице находится сейчас 44 человека. Из них 5 человек в тяжелом состоянии. В числе погибших – трое»,- сказано на сайте администрации Новороссийска.

Отмечается, что родственникам погибшим и пострадавшим окажут «всестороннюю помощь и поддержку».

Автобус Hyundai и автомобиль Volkswagen Touareg столкнулись на 16-м км дороги «Новороссийск - Керченский пролив» вечером 7 августа, в результате чего погибли оба транспортных средства улетели в обрыв.