Названы дата и место похорон Вилли Токарева
Артист умер четвертого августа в возрасте 84 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Токарев Anatoly Lomokhov Global Look Press
Прощание с певцом Вилли Токаревым состоится в пятницу, девятого августа. Траурная церемония пройдет в Храме Святителя Николая в Котельниках.
Похоронят певца на Калитниковском кладбище, которое располагается в районе его родной Таганки.
Вилли Токарев умер четвертого августа в возрасте 84 лет. Причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Последний месяц исполнитель находился в одной из клиник в Москве.