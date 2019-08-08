Узнать все об Армейских играх: в парке «Патриот» развернули штаб АрМИ-2019

Информация со всех полигонов и площадок Международных армейских игр стекается в штаб оргкомитета АрМИ-2019, который развернут в парке «Патриот». Штаб создан для координации служб, обеспечивающих проведение военных конкурсов в России и за рубежом. Он работает круглосуточно, в три смены.

«Мы осуществляем сбор результатов, оперативно реагируем на те ситуации, которые нужно поправить, чтобы зритель и участники чувствовали себя максимально комфортно и удобно», - рассказал начальник штаба организационного комитета АрМИ-2019 Ринат Хусаинов.

Обратиться в штаб за помощью могут абсолютно все посетители фан-зоны в парке «Патриот» либо через волонтеров в желтой форме, либо через информационные стойки.